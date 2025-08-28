Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес перед матчем-відповіддю раунду плей-оф Ліги конференцій проти Серветта порівняв бразильських і українських футболістів.

У нас насправді дуже дружній колектив. Звичайно, в першу чергу, відзначу своїх земляків по тій причині, що в нас спільна культура, спільна мова. Звичайно, з ними всіма здорово комунікую і маю тісний зв’язок.

Немає якихось проблем у комунікації з українцями, чи з представниками інших націй. Навіть з тими українцями, які залишили команду, як, наприклад, Тарас Степаненко, ми все одно підтримуємо зв’язок. Час від часу ми можемо списатися, побажати одне одному щось хороше. Тому вважаю себе доволі адаптованим всередині команди.

Плутанина після повернення іншого Марлона? Дуже вдале зауваження. Бувають іноді епізоди, чи на тренуваннях, чи на якихось спільних приймах їжі, коли хтось звертається Марлон, чи то з тренерів, чи з гравців, чи з персоналу – і обоє обертаються.

Тому може спричиняти подібні конфузи, але вважаю, що це доволі приємні та веселі позитивні конфузи, в яких приємно приймати участь. Що стосується подібних моментів, все-таки я – Марлон Гомес, він – Марлон Сантос. Як мінімум за цією ознакою можна якось нас відрізнити.

Він безумовно має лідерські якості, як і декілька інших представників нашого бразильського ком’юніті. Але саме до нього особлива повага. Я б сказав, що він головний з наявних лідерів з тієї причини, що він багато пограв, побачив цілу плеяду різних світових місць, грав у найкращих командах планети, тому, безумовно, ми всі його дуже глибоко поважаємо. Також він свого роду посередник у комунікаціях. Він рупор бразильців для представників інших національностей всередині клубу чи на зовнішніх платформах.

В цілому ми доволі розкута нація. Насправді все також залежить від людини, але відчувається різниця між нашою групою та групою українців. Вони більш стримані в своїй поведінці. Вони за замовчуванням спокійні. Ми все ж таки люди настрою, ми люди емоцій.

Вважаю, куди б не піти, в яку б країну не поїхати, завжди знайдуться веселі, підірвані люди. Знайдуться спокійні, стримані. Але я не вважаю, що це спричиняє якусь проблему в комунікації. Це радше просто особливість представників однієї групи та іншої. Але, як на мене, ми доволі гарно доповнюємо до одного, – заявив Марлон в інтерв'ю ua.tribuna.com.