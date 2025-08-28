Екстренер Шахтаря вірить у перемогу «гірників» над Серветтом
Фахівець хоче, щоб команду нарешті «прорвало»
8 хвилин тому
Колишній тренер Шахтаря U-19 Валерій Кривенцов поділився прогнозом на матч-відповідь основної команди у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта.
Я, як і всі вболівальники, чекаю лише впевненої перемоги Шахтаря і хорошої гри. Іншого шляху немає. Якщо така команда не гратиме в єврокубках, то це буде катастрофа, провал. Удача повинна повернутися до нас обличчям.
Шахтар повинен грати так само, як і у першій грі – в комбінаційний футбол. У першому матчі донецька команда створила дуже багато моментів, просто не було удачі. Сподіваюся, що в цій грі фортуна буде на нашому боці.
У Шахтаря вже видно малюнок гри. Команда під керівництвом Турана знає, як грати й діяти на полі, гравці використовують високий пресинг. І однозначно команда фізично краще готова в порівнянні з минулим сезоном. Єдина проблема – це підвищена травматичність. Ось тут потрібно думати, що робити.
Травми – результат вимог Турана? Я так не вважаю. Думаю, позначається велика кількість ігор на старті сезону і часті, виснажливі переїзди. Хто б що не говорив, але це дійсно важко. У Шахтаря дуже багато молодих гравців і для них це велике навантаження.
Я думаю, буде результативна гра і Шахтар переможе. Хочеться, щоб донецьку команду нарешті прорвало, і вони реалізували хоча б частину своїх моментів, – сказав Кривенцов в інтерв’ю «Українському футболу».
Нагадаємо, донецький Шахтар уже в четвер, 28 серпня, на виїзді зіграє проти швейцарського Серветта. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. У першому матчі команди так і не визначили переможця (1:1).
