Павло Василенко

Шахтар представив третій набір форми на сезон-2025/26.

Донецькому клубу виготовляє екіпірування технічний партнер Puma. Третій комплект – це білі футболки з виконаними золотом написами.

Основний комплект виконаний у помаранчевих кольорах, а доповнили його вертикальні чорні смуги. Резервна форма виконана в темному кольорі, на ній присутні як оранжеві вставки, так і вертикальна широка помаранчева смуга.

Шахтар стартує у новому сезоні УПЛ матчем проти Епіцентру, у неділю, 3 серпня. Далі команда Арди Турана зіграє з Панатінаїкосом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 7 серпня.