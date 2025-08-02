Шахтар ефектно представив третій комплект форми на новий сезон
На білих футболках виконані золоті написи
близько 2 годин тому
Фото - ФК Шахтар
Шахтар представив третій набір форми на сезон-2025/26.
Донецькому клубу виготовляє екіпірування технічний партнер Puma. Третій комплект – це білі футболки з виконаними золотом написами.
Основний комплект виконаний у помаранчевих кольорах, а доповнили його вертикальні чорні смуги. Резервна форма виконана в темному кольорі, на ній присутні як оранжеві вставки, так і вертикальна широка помаранчева смуга.
Шахтар стартує у новому сезоні УПЛ матчем проти Епіцентру, у неділю, 3 серпня. Далі команда Арди Турана зіграє з Панатінаїкосом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 7 серпня.
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