Керівництво Шахтаря обговорює майбутнє 28-річного центрального півзахисника Майкона. З 2022 року футболіст виступає за бразильський Корінтіанс на правах оренди, проте клуб заборгував українському клубу один мільйон євро за два останні сезони (по 500 тисяч євро щорічно), що викликає тривогу у «гірників».

Шахтар дав зрозуміти Корінтіансу, що не планує продовжувати оренду, але готовий продати Майкона за два мільйони євро.

У Корінтіансі поки що зважують доцільність трансферу, враховуючи, що хавбек тільки цього сезону повністю відновився після проблем зі здоров'ям і знову закріпився в основному складі.

Якщо угода з продажу не відбудеться, Шахтар розглядає можливість залишити Майкона в команді, оскільки позитивно оцінює його виступи у бразильській Серії А цього сезону, повідомляє ESPN.

