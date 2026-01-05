Сергій Разумовський

Перемовини між Шахтарем і Корінтіансом щодо майбутнього півзахисника Майкона фактично зупинилися і наразі перебувають у глухому куті. Про це повідомляє Globo Esporte. Була версія, що донецький клуб готовий відпустити 28-річного бразильця безкоштовно, але з важливою умовою: Шахтар хотів зберегти за собою право на 50 відсотків суми від його наступного трансферу. За цим сценарієм сам футболіст мав укласти з Корінтіансом контракт до грудня 2028 року. За іншою інформацією, «гірники» хотіли отримати два мільйони євро.

Ключова проблема, як зазначається, у тривалості угоди. Корінтіанс не хоче підписувати з Майконом контракт на три роки й наполягає на скороченні терміну до двох. У клубі остерігаються довгострокових зобов’язань перед 28-річним хавбеком, який упродовж кар’єри мав серйозні травми. Натомість Шахтар, щоб фіналізувати домовленості, наполягає саме на контракті до кінця 2028 року, адже довший термін підвищує шанси на потенційний прибуток у разі подальшого продажу гравця та реалізації пункту про 50 відсотків наступного трансферу.

Ситуацію додатково ускладнює поява конкурента. У боротьбу за підписання Майкона включився Атлетіко Мінейро. Клуб уже зробив пропозицію Шахтарю й готовий оформити перехід на тих самих умовах, які раніше обговорювалися з Корінтіансом, але водночас пропонує футболісту трирічний контракт. Це якраз відповідає бажанню Шахтаря щодо більш довгострокової угоди.

Окремий пласт проблем – фінансові зобов’язання Корінтіанса перед Шахтарем. За даними джерела, бразильський клуб винен близько одного мільйона євро за попередні оренди Майкона. У лютому ФІФА ухвалила рішення проти Корінтіанса у справі, ініційованій Шахтарем, однак візаві українського клубу подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду. Попри попередні усні домовленості між клубами щодо майбутнього гравця, Шахтар дав зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від стягнення цієї заборгованості.

Також повідомляється, що Корінтіанс із 12 серпня має заборону на реєстрацію нових футболістів через борг у 40 млн реалів, приблизно 7,4 млн доларів, перед Сантос Лагуна. Окрім цього, клуб отримав ще один чинний трансферний бан від Національної палати з вирішення спорів Бразилії через прострочення платежів за угодою загальною вартістю 76 млн реалів, близько 14 млн доларів. На тлі таких обмежень оформлення будь-яких нових переходів стає складнішим.

Шахтар, зі свого боку, має чинний контракт із Майконом до 31 грудня 2027 року. При цьому термін орендної угоди з Корінтіансом завершився в останній день 2025 року, тож подальший статус гравця має бути визначений уже в межах нових домовленостей між клубами або через інший варіант продовження кар’єри.