Донецький Шахтар продовжив свою вражаючу серію без поразок у єврокубках в основний час до дев'яти матчів поспіль.

У поєдинку першого туру Ліги конференцій команда здобула виїзну перемогу над шотландським Абердіном з рахунком 3:2.

Безпрограшна серія донецького Шахтаря в єврокубках (в ігровий час):

2025: ЛЄ, Шахтар – Ільвес – 6:0

2025: ЛЄ, Ільвес – Шахтар – 0:0

2025: ЛЄ, Бешикташ – Шахтар – 2:4

2025: ЛЄ, Шахтар – Бешикташ – 2:0

2025: ЛЄ, Панатінаїкос – Шахтар – 0:0

2025: ЛЄ, Шахтар – Панатінаїкос – 0:0 (3:4 – по пен.)

2025: ЛК, Шахтар – Серветт – 1:1

2025: ЛК, Серветт – Шахтар – 1:2

2025: ЛК, Абердін – Шахтар – 2:3

Таким чином, гірники повторили власне досягнення - востаннє така ж серія завдовжки дев'ять матчів була зафіксована в сезоні 2016/17.