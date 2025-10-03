Шахтар не програє дев’ять матчів поспіль у єврокубках в основний час
На цей раз гірники перемогли Абердін в першому турі Ліги конференцій
близько 2 годин тому
Донецький Шахтар продовжив свою вражаючу серію без поразок у єврокубках в основний час до дев'яти матчів поспіль.
У поєдинку першого туру Ліги конференцій команда здобула виїзну перемогу над шотландським Абердіном з рахунком 3:2.
Безпрограшна серія донецького Шахтаря в єврокубках (в ігровий час):
- 2025: ЛЄ, Шахтар – Ільвес – 6:0
- 2025: ЛЄ, Ільвес – Шахтар – 0:0
- 2025: ЛЄ, Бешикташ – Шахтар – 2:4
- 2025: ЛЄ, Шахтар – Бешикташ – 2:0
- 2025: ЛЄ, Панатінаїкос – Шахтар – 0:0
- 2025: ЛЄ, Шахтар – Панатінаїкос – 0:0 (3:4 – по пен.)
- 2025: ЛК, Шахтар – Серветт – 1:1
- 2025: ЛК, Серветт – Шахтар – 1:2
- 2025: ЛК, Абердін – Шахтар – 2:3
Таким чином, гірники повторили власне досягнення - востаннє така ж серія завдовжки дев'ять матчів була зафіксована в сезоні 2016/17.
