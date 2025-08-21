Ексгравець Шахтаря розраховує на прохід Фенербахче в Лізі чемпіонів
Після першої гри з Бенфікою
25 хвилин тому
Фото - УЄФА
Півзахисник Фенербахче Фред підбив підсумки першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки (0:0). Його слова наводить УЄФА.
Ми трохи розчаровані. У нас був шанс перемогти, але ще нічого не закінчено. Буде непросто, але ми хочемо грати в загальному етапі Ліги чемпіонів. Тому в Лісабон ми вирушимо за перемогою, - сказав Фред.
Матч-відповідь між Бенфікою та Фенербахче відбудеться 27 серпня в Лісабоні.
