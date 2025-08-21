Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед першим матчем раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта оцінив свій перший місяць у новій команді. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

У п’ятницю вранці буде відновне тренування після гри. І вперше за місяць я дам команді два дні відпочинку. У понеділок зберемося в Женеві і готуватимемося до гри там. Чесно скажу, після цієї грі я сподіваюся, що ми проведемо ці два дні як відпустку – для відпочинку та релаксу. І у нас буде достатньо часу на тактичну підготовку після того, як команда збереться разом. Серпень був для нас важким місяцем. Ми намагалися пройти його якомога краще. Але я дуже задоволений тим, як минув цей місяць, і нашим стилем гри. Також вірю, що ми багато чого навчилися за цей місяць.

Вважаю, це був відмінний місяць. Попри те, що нас вибив «Панатінаїкос», можу сказати, що я пишаюся своїми гравцями, ми багато чого навчилися. Вірю, що ми йдемо дуже хорошим шляхом. Минулого року фінал Ліги конференцій був між «Челсі» та «Бетісом».

Щоб ця система працювала, потрібні час і терпіння. Але зараз я дуже задоволений тим, як мої футболісти реагують і поводяться на полі. Звісно, перетинати кордон дуже складно, ви всі це знаєте. Коли виїзна гра у європейських змаганнях у четвер, наша поїздка триває 10 годин і ми можемо дістатися до готелю лише о 10-й ранку. Але ми дуже задоволені командою.

Єдине, що я можу сказати про команду та гравців: ми дуже задоволені. Бути щасливим у житті дуже важливо. Звісно, у нас є всі можливості та ресурси, які надає «Шахтар». І на цьому етапі я хотів би подякувати пану Ахметову, Сергію Палкіну, Дарійо, Віталію, Дімі, Сальваторе – усім, адже вони дійсно роблять відмінну роботу для нас і створюють чудову атмосферу, бо непросто дотримуватися цього графіку й керувати всім процесом. Я дуже пишаюся всіма своїми гравцями, і ми продовжуватимемо рухатися цим шляхом.