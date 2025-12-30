Шахтар підбив підсумки виступів у 2025 році та визначив найкращого футболіста команди. За результатами голосування це звання дісталося голкіперу Дмитру Різнику, який випередив у рейтингу Педріньо та Олега Очеретька.

Протягом року воротар провів 38 поєдинків у всіх змаганнях та у 23 зустрічах зумів зберегти свої ворота у недоторканності. Різник другий сезон поспіль визнається найкращим гравцем донецького клубу, підтверджуючи свій високий рівень стабільності.

Раніше з'являлася інформація про інтерес до голкіпера збірної України з боку клубів англійської Прем'єр-ліги та інших топ-чемпіонатів Європи. Сам Дмитро підтверджував наявність переговорів, проте зараз продовжує виступати за Шахтар. Діючий контракт воротаря з донецьким клубом розрахований до кінця 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Конопля визначився з клубом, заради якого залишить Шахтар.