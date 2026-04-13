УПЛ затвердила дату та час матчу Зоря — Шахтар
Гра відбудеться 23 квітня
близько 2 годин тому
Фото: ФК Шахтар
Дирекція УПЛ затвердила графік проведення перенесеного поєдинку 21-го туру чемпіонату України.
Зоря та Шахтар зустрінуться у вівторок, 23 квітня. Гра розпочнеться о 15:30.
Нагадаємо, що зустріч мала відбутися наприкінці березня, проте була відстрочена через запит Комітету національних збірних УАФ.
