Шахтар оголосив стартовий склад на матч Ліги конференцій проти Леха
Початок матчу о 19:45 за київським часом
близько 2 годин тому
Фото: ФК Шахтар
Донецький Шахтар назвав гравців, які вийдуть на поле у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха.
Стартовий склад: Різник — Тобіас, Бондар, Марлон Сантос, Педро Енріке — Криськів, Педрінью, Очеретько, Аліссон, Невертон — Еліас.
Запасні: Фесюн, Траоре, Азаров, Марлон Гомес, Швед, Ізаке, Бондаренко, Конопля, Назарина, Лукас, Оба, Мейреллес.
Початок матчу – о 19.45 за Києвом. Пряму трансляцію матчу дивіться на медіасервісі Megogo.
Нагадаємо, Шахтар залишився без лідера: Арда Туран підтвердив кадрову втрату перед матчем із Лехом.
Поділитись