Колишній тренер Колоса Олександр Поздєєв в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT поділився думками щодо кваліфікації Шахтаря до Ліги конференцій після початку в Лізі Європи.

Ліга конференцій – це трохи не те, на що розраховує Шахтар, але не найгірший варіант на сьогодні. На цьому рівні вони можуть обігрувати будь-якого суперника. Якщо вони грають не проти низького блоку, то в них вистачить класу перемагати суперників по ЛК. Молоді бразильці приїжджають під єврокубки, оскільки не так легко вони зможуть одразу заграти в Україні в середньо-низьких блоках, невисокій інтенсивності, яку пропонує більшість команд.

Серветт – досить добре організована команда, яка за рахунок дисципліни може обігрувати суперників, які сильніші індивідуально. І Joga Bonita з такими суперниками вже важко дається. Вони якісно використовували свої шанси. Шахтар погано працює на стандартах, а потім має проблеми в перехідних фазах. Серветт показав майстер-клас нашим командам, як можна карати «помаранчево-чорних» за помилки.

Через травми в Шахтаря просідає якість. Це є проблема, над вирішенням якої доведеться поламати голову. Грати з Бешикташем з позиції андердога набагато легше, ніж коли всі чекають, що Серветту наб'ють повну торбу, але швейцарці вперлись. Гол, який забив Еліас, вартий особливої уваги, як між кількома гравцями зорієнтуватись і акцентовано прошибити по воротах. Це вищий пілотаж.