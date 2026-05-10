Денис Сєдашов

Нападник національної збірної України та київського Сокола Віктор Захаров подякував донецькому Шахтарю за підтримку під час виступу синьо-жовтих на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1А.

Шахтар, дякуємо вам за підтримку! Ми перемогли. Віктор Захаров

30 квітня штаб національної збірної України відвідав поєдинок донецького Шахтаря у півфіналі Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелес. Візит став символом єдності української спортивної спільноти у відповідальний момент сезону.

На знак взаємної поваги сторони обмінялися подарунками — представники штабу збірної вручили донеччанам джерсі національної команди, а гірники у відповідь подарували свою ігрову футболку.

Україна здолала Японію у заключному матчі на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1А.