Шахтар активно веде переговори про трансфер бразильського півзахисника Габріела Мекка з Греміо.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, сума можливого переходу становить близько 15 мільйонів євро.

Раніше 17-річний талант майже приєднався до англійського Челсі у 2025 році, але угода не відбулася. Наразі Мек може продовжити кар'єру в Україні, ставши одним із перспективних новачків Шахтаря.

Зазначимо, що три гравці Шахтаря увійшли до заявки збірної Бразилії U-20 на молодіжний чемпіонат світу.

Раніше Шахтар оголосив заявку на основний етап Ліги конференцій УЄФА 2025/26.