Лідер Ліверпуля Мохамед Салах опинився в центрі суспільної дискусії після свого різдвяного допису в соціальних мережах. Футболіст поділився світлиною, на якій його доньки позують на тлі прикрашеної ялинки, супроводивши публікацію привітанням З Різдвом.

Такий жест викликав хвилю різкої критики з боку частини мусульманської аудиторії. У численних коментарях Салаху закидали, що як правовірний мусульманин він не мав публічно відзначати християнське свято. На думку обурених користувачів, подібний допис є проявом неповаги до власної віри та релігійних традицій.

Водночас реакція була не однозначною. Частина мусульман виступила на захист єгипетського форварда, наголосивши, що його вчинок був продиктований щирими людськими почуттями, родинним теплом та бажанням поділитися позитивом, а не релігійними чи політичними мотивами.

