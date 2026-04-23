Денис Сєдашов

Донецький Шахтар та головний тренер команди Арда Туран отримали штрафні санкції від УЄФА після матчу Ліги конференцій проти АЗ (9 квітня). Причиною стало порушення протоколу дій у разі підозри на струс мозку у футболіста.

Півзахисник гірників Ізакі втратив свідомість під час гри, проте медичний штаб дозволив йому провести на полі ще 20 хвилин. Це суперечить хартії УЄФА, яка вимагає негайного виведення гравця з поля за таких обставин.

Розподіл штрафів:

10 000 євро — клубу за ігнорування медичного протоколу;

20 000 євро — особисто Арді Турану за порушення принципів безпеки гравців;

20 000 євро — клубу за поширення повідомлення, яке «не відповідає спортивному заходу».

Окрім фінансових стягнень, Шахтар зобов’язаний провести освітню сесію для персоналу та гравців щодо дотримання медичних стандартів УЄФА.

Шахтар не програв АЗ у драматичному матчі та вийшов до півфіналу Ліги конференцій.