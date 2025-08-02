Павло Василенко

Донецький Шахтар встановив цінник на свого зіркового бразильського вінгера Кевіна. За інформацією Globo, «гірники» оцінили вартість вінгера у 45 млн євро – саме з такої суми український клуб розглядатиме пропозиції інших команд стосовно свого лідера.

У виданні зазначили, що нещодавно Шахтар відхилив пропозицію по Кевіну від німецького РБ Лейциг та італійської Болоньї. Обидва клуби пропонували 30 млн євро за бразильського виконавця.

Раніше також повідомлялося про інтерес до 22-річного вінгера з боку Роми та Наполі.

Кевін у нинішньому сезоні провів три матчі за Шахтар, забивши чотири м’ячі.

Контракт бразильця з донецьким клубом чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість у 12 млн євро.