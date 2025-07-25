Кевін: «Обіцяв забити три голи — залишився винен один»
Форвард Шахтаря поділився враженнями після перемоги над Бешикташем у кваліфікації Ліги Європи
близько 2 годин тому
Кевін / фото - Шахтар
Один з героїв матчу Шахтаря проти Бешикташа у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Кевін дав коментар клубній пресслужбі після перемоги з рахунком 4:2.
— Нам вдалося добре попрацювати над тим, що було заплановано. І ми змогли вийти переможцями. Але це ще не кінець — це лише перша частина. Ми будемо наполегливо працювати, щоб у другому матчі знову перемогти.
Дуже приємно допомогти команді двома голами. Я обіцяв за день до матчу, що заб’ю три — залишився винен один, — сказав форвард з усмішкою.
Матч-відповідь між Шахтарем і Бешикташем відбудеться 31 липня. Початок гри — о 21:00 за київським часом.
Поділитись