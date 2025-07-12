Шахтар зацікавився 18-річним півзахисником з Беніну
Срна вже провів переговори
близько 1 години тому
Донецький Шахтар виявляє інтерес до талановитого півзахисника молодіжної команди загребського клубу Кустошія — 18-річного бенінця Родольфо Алоко. Про це повідомляє The Croatian Lad.
Юний хавбек вже привернув увагу низки європейських клубів. За інформацією джерела, за прогресом Алоко стежать представники Брайтона, Астон Вілли, Севільї, РБ Зальцбурга та ПСВ.
Шахтар також не залишився осторонь — спортивний директор донецького клубу Даріо Срна провів продуктивну зустріч із агентом футболіста Анді Барою, на якій обговорювалося потенційне майбутнє гравця.
Варто зазначити, що в червні 2025 року Родольфо Алоко дебютував у національній збірній Беніну, що лише підвищує його вартість і перспективність на трансферному ринку.
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