Денис Сєдашов

Донецький Шахтар обійшов Динамо за кількістю трофеїв в історії незалежної України. Після перемоги в чемпіонаті сезону 2025/26 у донецького клубу стало 40 титулів, тоді як у киян залишається 39.

Шахтар (40): 16 чемпіонств, 15 Кубків, 9 Суперкубків.

Динамо (39): 17 чемпіонств, 13 Кубків, 9 Суперкубків.

Динамо може зрівняти рахунок за кількістю трофеїв вже 20 травня, якщо переможе Чернігів у фіналі Кубка України.

