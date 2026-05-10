Шахтар став першим клубом в Україні, який здобув 40 внутрішніх трофеїв
У київського Динамо 39-ть титулів
близько 3 годин тому
Фото: ФК Шахтар
Донецький Шахтар обійшов Динамо за кількістю трофеїв в історії незалежної України. Після перемоги в чемпіонаті сезону 2025/26 у донецького клубу стало 40 титулів, тоді як у киян залишається 39.
Шахтар (40): 16 чемпіонств, 15 Кубків, 9 Суперкубків.
Динамо (39): 17 чемпіонств, 13 Кубків, 9 Суперкубків.
Динамо може зрівняти рахунок за кількістю трофеїв вже 20 травня, якщо переможе Чернігів у фіналі Кубка України.
