Судаков дав перший коментар після трансферу в Бенфіку
Український півзахисник перейшов до португальського клубу з донецького Шахтаря
близько 2 годин тому
Георгій Судаков/фото: Бенфіка
Український хавбек Георгій Судаков у своєму Instagram поділився першим коментарем уже у статусі гравця Бенфіки.
«Привіт, Бенфіка! Я щасливий бути частиною цього великого клубу! З нетерпінням чекаю зустрічі з вами на стадіоні!».
Півзахисник перебрався до португальського клубу з донецького Шахтаря і виступатиме у новій команді під 10-м номером.
Минулого сезону Судаков відіграв 37 матчів за клуб у всіх турнірах, відзначившись 15 забитими голами та 6 результативними передачами. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 32 мільйони євро.
Раніше Бенфіка офіційно представила українця як свого новачка.