Павло Василенко

Французька професійна футбольна ліга відхилила прохання ПСЖ про перенесення першого матчу сезону проти Нанта, запланованого на 17 серпня. Парижани запросили перенесення, щоби дати їм більше часу на відновлення після Клубного чемпіонату світу.

Є реальний шанс, що ПСЖ закінчить свій сезон 13 липня у день фіналу Клубного чемпіонату світу. Як чинні чемпіони Ліги чемпіонів та фаворити на перемогу у Клубному чемпіонаті світу, команда матиме мінімальний час для відпочинку перед початком захисту титулу чемпіона Франції.

Фактично всього за чотири дні до старту Ліги 1 ПСЖ має зіграти у фіналі Суперкубку УЄФА проти Тоттенхема, матч, який навряд чи буде перенесено.

Якщо команда вийде у фінал Клубного чемпіонату світу, у гравців залишиться лише місяць відпустки до початку нового сезону.

Французька ліга відхилила запит ПСЖ, оскільки вважала, що календар наступного сезону вже досить щільний, і важко знайти нову дату для матчу з Нантом.

Однак парижани відновлять свою заявку, якщо пройдуть останній тиждень Клубного чемпіонату світу, сподіваючись досягти угоди з футбольною владою.