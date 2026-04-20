Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував переможний виїзний матч своєї команди проти Олександрії у 24-му турі української Прем’єр-ліги, в якому рівненський клуб упевнено переміг з рахунком 3:0. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Після невдалої гри проти Металіста 1925 - нам вкрай була потрібна перемога сьогодні. Якщо коротко - з цим завданням ми впоралися. Побачив правильну реакцію команди на поразку у попередньому матчі. Напевно, це зараз найголовніше.

Капітанська пов'язка у Костаса Стамуліса? Це рішення ми прийняли напередодні матчу. Він заслужив на цю капітанську пов'язку у цій грі.

Щодо Сергія Стеня в атаці у стартовому складі - у нас у складі більше двадцяти футболістів. І всі вони заслуговують грати. Сьогодні відбулася певна ротація і це дало результат. Гравці, які мали менше ігрового часу - для них це був шанс проявити себе. Саме тому і Фабрісіо Ян сьогодні з'явився у стартовому складі.

Підсумовуючи гру, загалом я задоволений. У другому таймі ми могли б зіграти краще на м'ячі, використовували вільні зони і закривати гру раніше.

В нас був дуже непростий виїзд до Олександрії. Тому гравці зараз отримають два вихідних. Знову зберемося у четвер і розпочнемо мікроцикл підготовки до матчу проти Зорі.