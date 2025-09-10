Сергій Стаднюк

Фенікс-Маріуполь у четвер, 11 вересня, у Львові прийме Лівий Берег в рамках шостого туру української Першої ліги. «Лелеки» опустилися на п’яту сходинку турнірної таблиці, адже минулого туру їхній матч у Чернігові так і не стартував. Кияни вийшли на розминку, але через затяжну повітряну тривогу арбітр не дав свисток, і зустріч довелося перенести. Тепер кияни прагнуть надолужити втрачене.

Фенікс-Маріуполь у минулому турі гостював в Одесі й зазнав поразки від Чорноморця. Підопічні Максима Фещука трималися понад годину, однак після голів Скляра та Хобленка поступилися 0:2. Попри це, команда залишається однією з найбільш непримиренних команд чемпіонату: уже дев’ять домашніх матчів поспіль вона обходиться без нічиїх, востаннє поділивши очки ще у вересні минулого року. Тоді грали ще під назвою ФСК Маріуполь.

Історія зустрічей між цими суперниками налічує лише два матчі. Торік у Києві команди розійшлися миром 1:1, а в Борисполі перемогу святкував Лівий Берег завдяки дублю Співакова. Чи вдасться «лелекам» підтвердити свою перевагу й цього разу і впритул наблизитися до лідера турнірної таблиці Чорноморця – дізнаємося вже у Львові. Гру в прямому ефірі покаже YouTube-канал ПФЛ.

16:00 | Фенікс-Маріуполь – Лівий Берег. Пряма трансляція