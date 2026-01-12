Шапаренко має два варіанти щодо свого майбутнього
Українцем цікавиться Жирона та Динамо готове запропонувати новий контракт
36 хвилин тому
Український півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко перебуває перед вибором подальшого розвитку кар'єри, повідомляє видання Динамоманія.
За інформацією джерела, 27-річним хавбеком цікавиться каталонська Жирона, проте конкретної офіційної пропозиції київському клубу поки що не надходило.
У той же час Шапаренко має у своєму розпорядженні вигідний варіант продовження контракту з Динамо, який клуб готовий йому запропонувати.
У поточному сезоні Микола провів 22 матчі за Динамо у всіх турнірах, забивши два голи та оформивши сім результативних передач.
Діюча угода гравця з киянами розрахована до 30 вересня 2026 року. За даними Transfermarkt, вартість 27-річного півзахисника становить вісім мільйонів євро.
