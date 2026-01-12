Український півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко перебуває перед вибором подальшого розвитку кар'єри, повідомляє видання Динамоманія.

За інформацією джерела, 27-річним хавбеком цікавиться каталонська Жирона, проте конкретної офіційної пропозиції київському клубу поки що не надходило.

У той же час Шапаренко має у своєму розпорядженні вигідний варіант продовження контракту з Динамо, який клуб готовий йому запропонувати.

У поточному сезоні Микола провів 22 матчі за Динамо у всіх турнірах, забивши два голи та оформивши сім результативних передач.

Діюча угода гравця з киянами розрахована до 30 вересня 2026 року. За даними Transfermarkt, вартість 27-річного півзахисника становить вісім мільйонів євро.

