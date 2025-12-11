Михайло Цирук

Календарний рік у межах головного єврокубкового турніру добіг кінця. Тепер команди, що продовжують боротьбу на цьому етапі, повернуться до розв’язання своїх турнірних завдань уже в січні, ну а ми підібʼємо підсумки останнього ігрового для ЛЧ у 2025 році.

Карабах - Аякс 2:4

Старт заключного ігрового дня року відбувся напередодні в Азербайджані, де Аякс оформив непростий камбек. Амстердамці швидко пропустили, однак вирівняли становище лише перед свистком на перерву — Дольберг влучно пробив, подарувавши надію гостям. Початок другого тайму знову сколихнув трибуни: Сілва оформив дубль, повернувши Карабаху перевагу. Втім, після цього Аякс зібрався й повністю перехопив ініціативу. Два м’ячі Глуха та точний удар Гааї перевернули гру і зрештою схилили ваги на бік гостей.

Український хавбек Олексій Кащук з’явився на полі з лави запасних на 70-й хвилині, але кардинально змінити хід зустрічі не зміг — господарі так і не врятували навіть нічиєї.

Вільярреал - Копенгаген 2:3

Вільярреал на своєму полі видав максимально емоційний матч проти Копенгагена, проте у фіналі все ж поступився. Гра перетворилася на справжню перестрілку, де команди відповідали голом на гол. Розв’язка настала на 90-й хвилині, коли Корнеліус забив вирішальний м’яч — 3:2 на користь данців. Жовта субмарина впала ще глибше в таблиці та опустилася на передостанню сходинку.

Баєр - Ньюкасл 2:2

Баєр після гучної перемоги над Манчестер Сіті ледве уникнув домашньої поразки від Ньюкасла. Попри автогол сорок на самому старті, англійці перехопили ініціативу після перерви: двічі відзначилися та ще двічі влучили у каркас воріт. Врятував леверкузенців лише пізній удар Грімальдо — гаряча нічия 2:2.

Боруссія Д - Буде/Глімт 2:2

Не менш напружено було і в Дортмунді. Борусія двічі виходила вперед у зустрічі з відчайдушним Буде/Глімт, але обидва рази норвежці знаходили відповідь. Другий гол гості забили вже в чисельній більшості — Ансельміно перед тим залишив поле через травму. Кінцівка ж повністю пройшла за сценарієм Глімта, а на 87-й хвилині Кобель дивом врятував команду після удару власного партнера Свенссона, перевівши м’яч у кутовий. Зрештою — ще одна результативна нічия 2:2.

Брюгге - Арсенал 0:3

Брюгге провів дебютний матч під орудою нового наставника Івана Леко, але суперник випав занадто складний — лондонський Арсенал, лідер АПЛ. Каноніри швидко прибрали ініціативу до своїх рук і фактично вирішили долю поєдинку на старті другого тайму. Хоча бельгійці й створили низку моментів — лише у першій половині пробивали п’ять разів дуже небезпечно — удача від них відвернулася.

Атлетік - ПСЖ 0:0

ПСЖ не зумів оформити достроковий вихід у плей-оф, розписавши нульову нічию з міцним Атлетіком із Більбао. Гра вийшла доволі динамічною, однак голів так і не дочекалися, хоча саме парижани були ближчими до успіху. Наприкінці зустрічі на полі з’явився Ілля Забарний, допомігши команді втримати оборону в належному порядку. За підсумками туру ПСЖ посідає третю позицію у турнірній таблиці.

Бенфіка - Наполі 2:0

Бенфіка ж грамотно використала свій шанс, і після невдалого старту ЛЧ нарешті повернула собі контроль над ситуацією. Португальці здолали Наполі, здобувши важливу перемогу. У складі лісабонців відіграв наш Георгій Судаков, а також Анатолій Трубін, який кілька разів чудово виручав партнерів. У підсумку орли таки заклювали чемпіона Італії: Ріос відкрив рахунок у середині першого тайму, а Баррейру одразу після перерви закріпив перевагу.

Реал - Ман Сіті 1:2

У головному матчі вечора сенсації не трапилося. Реал переживає непростий період та ще й має серйозні кадрові втрати, тоді як Сіті Пепа Гвардіоли вже повернувся на свій звичний рівень і набрав оптимальну форму.

Галактікос програли, хоча Родріго й перервав свою довжелезну безгольову серію, забивши вперше майже за десять місяців. Ще двох хвилин бразильцю забракло, щоб побити піввіковий клубний антирекорд. Після його голу містяни швидко увімкнули максимальні оберти: О’Райлі та Голанд із пенальті зробили свою справу ще до перерви.

Відсутність Мбаппе стала вкрай невчасною для мадридців. Попри невдачу, ЗМІ повідомляють, що Хабі Алонсо збереже тренерську посаду й надалі намагатиметься повернути команду на переможний шлях.

Ювентус - Пафос 2:0

Без несподіванок минулося й у протистоянні туринського Ювентуса та дебютанта ЛЧ Пафоса. Хоча, перемога далася фавориту непросто, і дотиснути суперника вдалося лише в заключній чверті гри.

На екваторі другого тайму рахунок в матчі відкрив Маккені, а за 6 хвилин Девід поставив крапку, знявши питання щодо переможця. Завдяки цій перемозі Ювентус піднявся на 17 сходинку та впритул наблизився до того, аби гарантувати собі плейоф уже найближчим часом.

У матеріалі використані фото Getty images