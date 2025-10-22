Михайло Цирук

У четвер, 23 жовтня, українські гранди, донецький Шахтар та київське Динамо, проведуть свої поєдинки другого туру основного етапу Ліги конферерцій. Перші матчі викликали різні враження: якщо Шахтар набрав планові три очки в протистоянні з шотландським Абердіном (3:2), а от Динамо цілком очікувано поступилося чи не найсильнішому зі своїх суперників - англійському Кристал Пелас (0:2).

Та все це вже історія, і тепер наші гегемони готові написати нову єврокубкову главу. І якщо гірників чекає чергова зустріч з суперником нижчого рівня, то для динамівців майбутній матч може стати одним з головних у цій кампанії. Пропонуємо до вашої уваги анонс других матчів українських грандів у Лізі конференцій 2025/26.

19:45 Шахтар - Легія

Навіть попри всі проблеми гірників, це протистояння не повинне принести їм якихось серйозних проблем. Так, Шахтар не може перемогти вже два матчі поспіль, в одному з яких розгромно поступився ЛНЗ (1:4). Так, частина дорогих та зіркових бразильців гірників в лазареті, і це справді суттєво ускладнює життя для підопічних Арди Турана.

Проте навіть в таких умовах рівень виконавської майстерності помаранчево-чорних все одно залишатиметься вищим за суперника. Польський футбол ще ніколи не був на достатньому підйомі для того, аби клуби з цієї країни створювали проблеми нашим топам, і сподіваємося, що подібна тенденція збережеться й цього разу.

Історично Легія, безумовно, є грандом своєї країни, проте поточна форма варшавців дуже й дуже посередня. Підопічні Едварда Йорданеску посідають лише 9 місце в Екстраклясі, і зазнала поразок в останніх трьох матчах в усіх турнірах, поступившись Самсунспору (0:1) Гурніку Забже (1:3) та Заглембє (1:3). Тобто, ні хорошої форми, ні зірок тут немає, і яким чином ця команда у своїй нинішній формі може обіграти Шахтар - зовсім неясно.

Звісно, форма Шахтаря теж зовсім не вражає, але в такому випадку все має вирішити клас гравців. Подібні прогнози, загалом, розділяють і букмекери, оцінюючи ймовірність навіть нічиєї коефіцієнтом більшим за 4. Тож, чекаємо тільки перемоги. Бажано легкої, але не перебираймо харчами: приймемо будь-яку. Три очки, як не крути, не пахнуть.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Шахтаря

22:00 Самсунспор - Динамо

Значно відповідальнішим буде завдання київського Динамо. Чому? Спробуймо порахувати. Якщо з поміж усіх суперників команди Шовковського відібрати тих, з якими теоретично можна розраховувати на очки, то до цього списку увійдуть Зрінські, Омонія та Ноа, і точно не увійдуть Пелас (уже не увійшов) та Фіорентина, і матч із Самсунспором у всій цій історії може бути ледь не вирішальним.

Минулого сезону для виходу в плейоф достатньо було навіть семи очок. Якщо цього вистачить і цього разу - чудово, Динамо матиме шанс обіграти три найслабших суперники та спокійно йти далі. Однак якщо поріг таки підніметься, бали в Туреччині теж можуть стати надзвичайно важливими й потрібними. Не забуваймо й про те, що біло-сині можуть припуститися осічки в іграх з кимось із трійки Зрінські-Омонія-Ноа, і тоді буде потрібне резервне джерело балів, яким може стати тільки цей матч. У очки Динамо з Фіорентиною, вибачте, не вірю: останніми роками кияни чітко привчили нас, що по чудеса та приємні несподіванки - це не до них.

Боятися Самсунспор точно не треба. Навіть попри те, що Динамо не може виграти 5 матчів поспіль в УПЛ та стільки ж - в усіх турнірах. Турецький клуб набрав 16 очок у 9 матчах чемпіонату, це навіть менше ніж Динамо, та лиш на один бал.

Стабільності немає, перемоги чергуються з осічками, правда, безпрограшна серія набігла вже солідна - шість матчів. При цьому двічі поспіль Самсунспор в останнє вигравав ще в матчах першого та другого туру в серпні.

Зірок з гучними іменами теж немає, і загалом цей суперник не виглядає таким, що точно не по зубах Динамо. Звісно, на своєму полі турки будуть фаворитами. Проте боротися можна й потрібно, і матч проти Галатасарая в минулому сезоні ЛЄ (3:3) це доводить. Можливо, час зробити вболівальникам приємний сюрприз настав саме зараз?

Прогноз ХSPORT.ua - Самсунспор не програє

У матеріалі використані фото Getty images, ФК Динамо Київ, ФК Шахтар Донецьк