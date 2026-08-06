Денис Сєдашов

Новий керманич національної збірної України з хокею Олександр Бобкін поділився враженнями від свого призначення та оцінив масштаби майбутньої роботи після повернення «синьо-жовтих» до елітного дивізіону світового хокею.

Фахівець зізнався, що Федерація розглядала й інші кандидатури, проте у підсумку ухвалила рішення на його користь. Слова наводить Суспільне Спорт.

Звісно, це великий виклик і велика відповідальність. 19 років ми не були [в еліті]. Збірні України ставлять перед собою величезні завдання, і 100% не було відчуття, щоб не брати, тим паче через вихід в еліту. Звісно, рішення було не сьогодні, але довго очікував. У федерації були ще кандидатури — не знаю, які, але розглядали. Ухвалили рішення на мою користь. Коли давав згоду, розумів, яка відповідальність і що на мене чекає. Тому зараз поки жодних емоцій, але є відчуття, що працювати буде потрібно багато. Олександр Бобкін

Також наставник пояснив, як зміниться його робота з юнацькими та молодіжними командами заради повної концентрації на національній збірній:

Я залишаю посади в обох командах. Єдине, що продовжу співпрацю з юнацькою командою U17 — вона не перетинається з національною збірною. Маємо Юнацький олімпійський фестиваль у лютому, коли вже закінчиться збір національної збірної. І після цього вже буду повністю сконцентрований на збірній. Олександр Бобкін

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