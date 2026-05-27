Світоліна перемогла іспанку на шляху до третього кола Roland Garros
Українка здобула звитягу у двох сетах
Перша ракетка України Еліна Світоліна (7 WTA) продовжила переможну серію на Відкритому чемпіонаті Франції. У матчі 1/32 фіналу українська тенісистка у двох сетах переграла іспанку Кейтлін Кеведо (126 WTA).
Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин. Впродовж зустрічі Еліна виконала чотири ейси, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала п'ять брейк-пойнтів із семи зароблених. Кеведо жодного разу не подала навиліт, зробила одну подвійну помилку та реалізувала один брейк-пойнт із чотирьох.
Roland Garros. 1/32 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) — Кейтлін Кеведо (Іспанія) — 6:0, 6:4
У третьому раунді Roland Garros Світоліна зіграє проти представниці Німеччини Тамари Корпач (95 WTA).
