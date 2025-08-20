Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко дав кілька рекомендацій лідеру національної збірної Іллі Забарному перед його переходом до французького ПСЖ, повідомляє Sport24.

За інформацією джерела, Шевченко особисто поспілкувався із захисником і порадив йому бути уважним у спілкуванні з російським голкіпером Матвієм Сафоновим, який, як і раніше, перебуває у складі парижан.

Угода по Забарному коштувала французькому гранду 63 мільйони євро, плюс ще три мільйони передбачені бонусами. Цей трансфер став другим найдорожчим в історії українського футболу.

Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке знайшов нову позицію для Забарного в ПСЖ.