Шевченко звернувся до Забарного перед його трансфером в ПСЖ через росіянина
Президент УАФ застеріг центрального захисника
близько 1 години тому
Ілля Забарний/фото: ПСЖ
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко дав кілька рекомендацій лідеру національної збірної Іллі Забарному перед його переходом до французького ПСЖ, повідомляє Sport24.
За інформацією джерела, Шевченко особисто поспілкувався із захисником і порадив йому бути уважним у спілкуванні з російським голкіпером Матвієм Сафоновим, який, як і раніше, перебуває у складі парижан.
Угода по Забарному коштувала французькому гранду 63 мільйони євро, плюс ще три мільйони передбачені бонусами. Цей трансфер став другим найдорожчим в історії українського футболу.
