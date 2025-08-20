Ексфорвард ПСЖ Гійом Оаро оцінив дебют українського центрбека Іллі Забарного в матчі 1 туру Ліги 1 проти Нанта (1:0). Його слова наводить Le Parisien.

Найбільше мене вразило те, що Забарний зумів залишатися повністю залученим у гру, і зрештою він упорався досить непогано. Ілля приїхав із дуже інтенсивної ліги, де на захисників чинять величезний тиск, а тепер виступає в команді, яка володіє м’ячем 80% часу.

Для нього це серйозні зміни, зовсім інший контекст, і йому потрібно бути на піку, аби не проґавити рідкісні моменти, коли треба втрутитися. Але я думаю, що якщо Луїс Енріке випустив його з таким мінімальним часом на тренування, ще й у парі з гравцем на кшталт Бералдо, який має менше досвіду, ніж Маркіньйос чи Пачо, це означає, що він був упевнений у здатності Іллі швидко адаптуватися.

Звісно, треба подивитися на Забарного у матчі проти більш атакувальної команди. Коли я спілкувався з Іллею після гри, він виглядав розслабленим і мав гарний вираз обличчя. Часом футболісти, які лише приєдналися до нового клубу, демонструють певну напругу. Але не він. Він переходить із клубу середини таблиці АПЛ до переможця ЛЧ без жодного тиску. Це дуже цікава риса характеру, - сказав Оаро.