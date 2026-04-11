Тоттенгем опустився в зону вильоту АПЛ, в цьому «шпорам» допоміг Вест Гем
Лондонці мають можливість все виправити
близько 7 годин тому
Тоттенгем / Фото - NY Times
Лондонський Тоттенгем наразі перебуває у зоні вильоту англійської Прем'єр-ліги.
Раніше Вест Гем обіграв Вулвергемптон (4:0) команда набрала 32 очки, вийшла на 17-те місце і обійшла «шпор».
Тоттенгем тепер 18-й (30 очок). 32 очки також має Ноттінгем Форест, який у цьому турі АПЛ гратиме з Астон Віллою.
Шпори ж 13 квітня на виїзді гратимуть з Сандерлендом. У випадку перемоги вони залишать зону вильоту.
Нагадаємо, Жирона з Циганковим шокувала Реал із Луніним і майже принесла Барселоні чемпіонство.
