Сергій Разумовський

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Греції в рідних стінах несподівано переграла Шотландії.

Елліни активно розпочали матч і відкрили рахунок уже на 7-й хвилині завдяки точному удару Бакасетаса. Після перерви господарі збільшили перевагу: Каретсас на подвоїв рахунок, а Цоліс довів його до розгромного.

Щоправда Шотландія розпочала камбек: Доук скоротив відставання, а Крісті за п’ять хвилин повернув інтригу. Наприкінці Греція залишилася вдесятьох після вилучення Бакасетаса на 84-й хвилині, проте змогла втримати перевагу та здобути важку перемогу.

Данія втратила очки у передостанньому турі й набрала 11 балів. Цим не вдалося скористатися Шотландії (10). Греції (6) ще до того вже нічого не було потрібно.

Чемпіонат світу-2026. Європейська кваліфікація, група C

Греція – Шотландія 3:2

Голи: Бакасетас, 7, Каретсас, 57, Цоліс, 63 – Доук, 65, Крісті, 70

Греція: Влаходімос, Вагіаннідіс, Рецос, Куліеракіс, Цимікас, Курбеліс, Музакітіс (Хацидіакос, 90), Каретсас (Масурас, 76), Бакасетас, Цоліс (Костулас, 90+1), Павлідіс (Тетте, 43)

Шотландія: Ґордон, Гікі, (Ралстон, 76) Суттар, (Маккенна, 75) Генлі, Робертсон, Ферґюсон, Макґінн, Крісті (Дайкс, 82), Мактоміней, Доук (Герст, 88), Адамс (Шенкленд, 82)

Попередження: Бакасетас (66) – Макґінн (10), Ферґюсон (30), Суттар (85)

Вилучення: Бакасетас (84)