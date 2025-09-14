Олег Гончар

У київському «Динамо» накопичуються проблеми, які в першу чергу пов’язані більше не з результатами клубу, а з грою, яка наразі має велику кількість системних проблем.

Головний тренер Олександр Шовковський винить гравців, відсутність трансферів, та іноді швидкоплинно може натякнути на своїй провині. При цьому, очевидно, що команда, яка має за силою другий склад в УПЛ, не може грати другим номером проти більш складних суперників. Командна гра, тактика та самі гравці наразі не прогресують, а їх потенціал не розкривається.

Хоча й у ЗМІ вже звучала інформація, що Шовковського не звільнять до зими, але якщо команда в піке, то керівництву доведеться зробити це раніше.

Нічия з «Оболонню» мала б стати тією причиною, але «Шахтар» теж втратив очки в грі з харківським «Металістом 1925» (1:1) і тому результат у Києві може стати останнім попередженням для недосвідченого тренера та його штабу «динамівських сердець».

Насправді у "Динамо" є різні шляхи для заміни Шовковського і всі вони доступні на цю мить. Проблема лише в том, що зволікання зі звільненням тренера може призвести до того, що прийдеться конкурувати з національною збірною України з футболу.

Ігор Костюк — нове «динамівське серце»

Ігор Костюк є одним з найлогічніших кандидатів для внутрішньої ротації, якщо потрібно знайти тренера в середині сезону.

Половина гравців «Динамо» є його вихованцями, яких він добре знає. В U-19 його команди в останні два сезони домінували і виділялися навіть у порівнянні з «Шахтарем».

Плюсом Костюка є глибоке знання клубної філософії, вміння працювати з молоддю, лояльність до влади в «Динамо».

Мінуси Костюка — відсутність досвіду на рівні УПЛ та з ветеранами, його команди грають в той же примітивний вертикальний футбол, що й за Шовковського. «Динамо» потрібні кардинальні зміни, а не перестановки в коробці з однаковими кульковими ручками.

Юрій Вернидуб — людина не з системи

У відмінності від Костюка та Шовковського Юрій Вернидуб має досвід роботи головним тренером дорослої команди. Взагалі, викликає багато питань, коли тренувати найтитулованіший клуб України ставили колишнього воротаря-капітана, який не мав досвіду.

Вернидуб, який успішно тренував «Зорю», «Шериф» та «Кривбас», може дати «Динамо» стабільність. До того ж він в Лізі чемпіонів перемагав мадридський «Реал», чим Шовковський та Костюк не можуть похвалитися.

Вернидуб неодноразово згадувався як кандидат у «Динамо», але програвав «динамівським серцям» та Мірчі Луческу.

Вернидуб у «Динамо» зможе посилити дисципліну, покращить роботу захисників та вибігання у швидкі контратаки.

Звісно, це той самий стиль футболу, що й у Шовковського, але Вернидуб за рахунок досвіду вже давно набив усі шишки, які нинішній наставник киян набиває лише зараз. Тому призначення досвідченого тренера має дати швидкий результат.

Сергій Ребров повернеться додому

Сергій Ребров — найбільш романтичний варіант для «Динамо», оскільки з ним були пов’язані останні успіхи клубу.

Ребров успішно тренував біло-синіх у 2014–2017 роках, здобувши два чемпіонства та Кубок. Після цього був період в Саудівській Аравії, успішна робота в угорському «Ференцвароші» та в ОАЕ. Спеціаліст будував гарну кар’єру і потім перейшов у збірну України.

З національною командою у Реброва розвалилася вся піраміда тріумфу. Уболівальники після провалу на Євро-2024, в Лізі Націй та на початку кваліфікації ЧС-2026 масово вимагають звільнити тренера. Наразі є великі шанси, що у жовтні Ребров стане безробітним.

Тренеру необхідно буде відновлювати свою репутацію. «Динамо» для цього дуже добре підходить.

Плюсом Реброва є знання клубу, хороший досвід на клубному рівні та намагання збудувати систему для молодіжних та основної команди.

Мінус Реброва в тому, що у нього завжди були проблеми з менеджерами клубу на різних рівнях, оскільки він нетипове динамівське серце. Щоб заводити цього тренера в клуб Ігорю Суркісу доведеться звільнити багатьох менеджерів.