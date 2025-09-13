Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня суботи, 13 вересня, у шостому турі української Першої ліги.

В Ужгороді Металіст і Прикарпаття подарували вболівальникам драматичний поєдинок, який завершився результативною нічиєю 2:2. Господарі отримали комфортну перевагу завдяки голам Кайдалова та Цвіренка. Проте фінал залишився за гостями. Хома у кінці гри скоротив відставання, а вже за три хвилини Француз реалізував пенальті, вирвавши для Прикарпаття важливе очко.

У Тернополі Нива здобула мінімальну перемогу над Вікторією. Команда господарів впевнено розпочала, двічі відзначившися ще до перерви. Мисик відкрив рахунок на, а Тлумак подвоїв перевагу. Після перерви Сейтхалілов повернув інтригу, але вирвати нічию гостям так і не вдалося.

Чорноморець у домашньому матчі не залишив шансів Металургу. Героєм поєдинку став Олексій Хобленко, який оформив хет-трик за 11 хвилин: спершу відзначився на 61-й хвилині, а потім двічі поспіль вразив ворота суперника на 70-й та 72-й, остаточно знявши питання щодо переможця.

Чорноморець набрав 16 очок і повернувся в одноосібні лідери турнірної таблиці, на два бали випередивши Буковину. Металіст (2) піднявся з останньої сходинки. Тернопільська Нива (11) несподівано третя.

Перша ліга, шостий тур

Металіст – Прикарпаття 2:2

Голи: Кайдалов, 21, Цвіренко, 65 – Хома, 86, Француз, 89 (пен.)

Нива Тернопіль – Вікторія 2:1

Голи: Мисик, 32, Тлумак, 39 – Сейтхалілов, 66

Чорноморець – Металург 3:0

Голи: Хобленко, 61, 70, 72