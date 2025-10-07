Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар поділився думкою щодо епізоду з падінням півзахисника Динамо в матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги проти Металіста 1925 (1:1). На думку експерта, рефері поєдинку Віктор Копієвський мав призначити пенальті в даному моменті.

Рефері Віктор Копієвський пропускав багато порушень з боку гравців обох команд. Ключовим був епізод на 22-й хвилині, коли киянина Буяльського в карному майданчику вдарив о гомілкостопу харків'янин Іван Литвиненко.

Очевидне порушення правил, й гості повинні бути покарані пенальті. Проте Копієвський чомусь не відреагував на цей фол. З невідомих причин промовчав й арбітр VAR Андрій Коваленко. Це результативна помилка арбітра, – заявив Ступар у коментарі для Sport.ua.