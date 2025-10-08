Колишній лікар Руху Дмитро Бабелюк розкритикував у власному Telegram-каналі медичну службу Динамо за ситуацію з захисником Олександром Тимчиком, який через травму залишив розташування збірної України, щойно діставшись її табору.

Ситуація з Тимчиком пройшла трохи під радарами, але я не можу її оминути. Поясніть мені що відбувається з комунікацією між збірною та клубами, адже вже який раз до списку потрапляє травмований гравець, який передчасно покидає табір?

Так, це типова практика (Ріс Джеймс покинув табір збірної Англії через травму, яку не встигли діагностувати), але ж не настільки регулярно. Якщо кейс Джеймса можна зрозуміти, то чим займався медичний штаб Динамо пів тижня?

Тимчик, можливо, отримує пошкодження у грі з Кристал Пелас, з ним нічого не роблять, надіючись, що пройде. Його включають в заявку на гру на вихідних, яку він успішно просиджує (навіщо?).

Потім Саша їде в збірну, проблема нікуди не зникає, йому за кордоном, скоріш за все, роблять обстеження і дізнаються, що травма таки є, яка не дозволить йому зіграти за збірну. Завіса.

Я вже втомився дивуватися з медичних справ у Динамо, але оці штанги з тижня в тиждень – вони ж починають прямо впливати на результати. Як клубу, так і, потенційно, збірної.