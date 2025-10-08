Засновник видання Dynamo.kiev.ua Олександр Попов заявив про масштабну медійну атаку на Динамо, яка, на думку журналіста, відбувається в останні місяці.

Дивовижним чином змінився футбольний сегмент інформаційного простору України з початком нового сезону. І якщо спочатку характерні вкидання можна було оцінювати як окремі випадки, то з плином часу те, що відбувається, дедалі більше й більше стало нагадувати результати системної роботи. Роботи, яка має одну точну, нехай і жаргонну назву: «Мочилово». У даному випадку — «мочилово» київського Динамо. За різними напрямками, різними методами, але безперервне і, повторюся, за всіма зовнішніми ознаками — системне.

І якщо я у своїх оцінках ситуації маю рацію, то одразу виникає запитання: а кому ж в українському футболі може бути потрібне таке «мочилово» Динамо, а кому ж в українському футболі можуть бути вигідні результати такого «мочилова» Динамо?

Київське Динамо наразі намагаються буквально знищити за чотири поспіль нічиїх у чемпіонаті України. А до цього точно так само намагалися знищити за три нічиїх. А до цього — за дві. А ще раніше — за першу нічию в цій серії. Зустрічається, зрозуміло, й об’єктивна критика, якій, безумовно, є місце в ситуації з поточними результатами та грою команди, але переважна кількість того, що присутнє в інформаційному просторі — це саме «мочилово».

Але що відбувається за фактом, у реальності, якщо ми говоримо про результати і турнірну ситуацію? У реальності ми маємо, по-перше, початок сезону, коли з 30-ти турів УПЛ зіграно всього 8. По-друге, наразі відставання Динамо від першого місця становить одне очко. Тому щиро говорити в цій ситуації, що все пропало — це, м’яко кажучи, недоречно. Тож тут відразу великі, величезні сумніви в щирості. Проте в ефірі на адресу Динамо звучить саме багаторазово посилена теза «все пропало».

Бленуце, Кравець, Ярмоленко-Шовковський, Біловар. Навіть і говорити нічого не треба, достатньо просто такого перерахування, правда? І весь цей ряд було сформовано за який період часу? Півтора-два місяці, а то й менше. Ох, як щільненько, як раптово щільненько стали раптом з’являтися скандальні маркери. З чого б це?

Узяти, наприклад, того ж Кравця, який, ніби вискочив, як чорт із табакерки, наговорив про Динамо стільки, що кілька днів здавалося, що нічого іншого в українському футболі взагалі не відбувається і не має жодного значення. Але водночас він так і не сказав нічого конкретного. Ні-чо-го. Нуль, пшик, крім «гучних» заяв. Які, до речі, впевнений, тепер йому дорого обійдуться: президент якого клубу ризикне взяти до себе персонажа, який потім може ось такий номерок викинути?

У ситуації з історією Шовковського і Ярмоленка на тренуванні і зовсім досить просто згадати, який рівень токсичності «блогера», який став автором цього вкидання, і врахувати, що після цього Шовковський, як і раніше, продовжував ставити Ярмоленка до складу і не раз приходив із ним разом на пресконференції. Але яке це все матиме значення, якщо таке вкидання масово «розгойдати» в інформаційному просторі?

Щодо Бленуце озвучено багато, і сам я на цю тему писав окремий текст. Тому зараз скажу тільки одне. Думаю, всі бачили плакат про Бленуце в секторі «ультрас» Карпат на матчі з Динамо. А ви знаєте, що цей плакат до цього був у секторі «ультрас» «Олександрії» на домашньому кубковому поєдинку цієї команди з Динамо? Ну або його прям точна-точна копія. Висновки робіть самі (якщо захочете і зацікавлені в самостійних оцінках).

Крім усього, про вигляд гравців Динамо просто створюються відверті фейки. Фактично людей навмисне очорнюють. Тут показовою виявилася ситуація з вкиданням відео про спілкування захисника Динамо Олександра Караваєва з неназваним персонажем після того ж таки недавнього матчу з Металістом 1925. Все було подано в такому світлі, що футболіст грубо спілкується з уболівальником. І, звичайно ж, це вкидання моментально розтиражувалося де треба і як треба. Ось тільки виявилося, що в цій історії є один «маленький» нюанс.

Виявляється, все почалося з того, що формену атаку на Караваєва влаштував один із тих, хто був присутній на стадіоні. Навмисне не називаю його вболівальником Динамо, тому що очевидно, що з таким ставленням до гравця команди він апріорі не може бути її шанувальником. Ця людина почала інтенсивно провокувати Караваєва, ображаючи його з використанням, зокрема, нецензурних виразів.

І в якийсь момент Караваєв, який весь цей час терпляче залишав автографи вболівальникам Динамо і не відмовляв їм у селфі, не витримав. І відповів хаму по-чоловічому, що абсолютно нормально з огляду на контекст ситуації загалом. Але відео було вкинуто в мережу «злегка» обрізаним — виключно з того моменту, коли починає говорити Караваєв. Зручненько. І типово.

Ось такими абсолютно нескладними (я б навіть сказав, примітивними) прийомами створюються викривлені картинки для публіки, придумується те, чого насправді не існує. У даному випадку — клепаються плітки про моральне обличчя гравців Динамо, а слідом за цим виліплюється зі словесного г**на, наприклад, фейкова конструкція «про складний, неврівноважений психологічний стан футболістів Динамо, в якому вони не здатні вирішувати завдання на футбольному полі».