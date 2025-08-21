Шовковський – про 1:3 з Маккабі: «На жаль, це не перший раз»
Тренер Динамо висловився щодо вилучення Вівчаренка, що призвело до двох пропущених м'ячів
6 хвилин тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після поразки у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів (1:3) висловився щодо вилучення захисника киян Костянтина Вівчаренка. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Я можу вважати його справедливим або несправедливим, але воно є. І, на жаль, це не перший раз, коли ми отримуємо на рівному місці червону картку. Будучи на м’ячі, технічний брак — і потім фол, який судді трактують, як червону картку.
Можемо будувати план на гру, стратегію, домовлятися про щось. Але майже 40 хвилин грати в меншості…
На жаль, у Тимчика піднялась температура, і ми не могли на нього розраховувати в цій грі. Нібито в нього стан стабілізувався, і вже температури немає.
