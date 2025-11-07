Сергій Разумовський

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після матчу третього туру загального етапу Ліги конференцій проти Зріньскі (6:0) заявив, що вибирав склад, не зважаючи на наступний поєдинок в УПЛ проти ЛНЗ. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Як я казав на попередніх пресконференціях та перед грою – кожна гра для нас важлива. Для команди «Динамо» (Київ) важлива кожна гра. Ми можемо враховувати ті чи інші моменти, обставини, але ми готуємося до кожної гри окремо. Ми вважаємо, і це філософія клубу, що немає в нас другорядних ігор. Можливо, ми можемо змінювати обличчя в тому чи іншому варіанті, можемо змінювати якісь тактичні моменти, але до кожної гри ми ставимося з максимальною відповідальністю. Не завжди виходить, не завжди так буває, але це основні наші принципи та пріоритети. Олександр Шовковський

Усі перипетії навколо матчу третього туру загального етапу Ліги конференцій, аналіз і огляд гри – на сторінці події Динамо – Зріньскі на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

Також Шовковський назвав гравця Динамо, якого вимушено замінив у переможному матчі Ліги конференцій.