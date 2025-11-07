Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розкрив деталі підготовки команди до матчу третього туру загального етапу Ліги конференцій проти Зріньскі (6:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Вітаю всіх уболівальників із важливою перемогою. Безумовно, ми розбирали дії нашого опонента, звертали увагу на багато моментів. Один із критеріїв – це швидкі контратаки та швидкі атаки, боснійці чудово використовують простір. І, якщо ви пам'ятаєте, на початку гри в них був непоганий момент, там здорово підстрахував Тарас Михавко – граючи лівого захисника, йому вдалося підстрахувати наших центральних та правого захисника.

Ми відзначали швидкісні дії в атаці нашого суперника, стандартні положення. Була в нас певна ідея, але про що ми би не домовлялися перед грою, треба виходити на футбольне поле та виконувати ті настанови. При цьому, безумовно, індивідуальна майстерність має велике значення. Ми відпрацьовуємо, як я вже казав на передматчевій пресконференції, багато різних взаємодій як у захисті, так і в організації атаки – прямої атаки, швидкої атаки, контратаки. Сьогодні деякі моменти спрацювали.