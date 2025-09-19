Сергій Стаднюк

Колишній нападник і радник президента Динамо Артем Кравець поділився інсайдом щодо начебто конфлікту головного тренера Олександра Шовковського та вінгера Андрія Ярмоленка.

Та ні, такої історії точно немає. Можливо, якусь думку його зможуть запитати, але прям звільнити тренера – точно ні. Це точно прерогатива власників. Тобто тут точно однозначно без варіантів. Можливо там тільки запитати якусь думку. А на рахунок конфлікту... Конфлікти стаються в футбольних командах завжди, постійно. І не один, навіть протягом одного сезону. Питання в тому, як це взагалі там вийшло за межі команди, а по-друге, з яким формулюванням це дійшло в першу чергу до президента, в тому плані, що там тренера зливають в матчі Ліги чемпіонів. Це настільки все було перекручено, що я трішки був в шоці з цього всього. Артем Кравець

Нагадаємо, 11 вересня, Кравець опублікував пост на Facebook після відходу з Динамо. У ньому колишній співробітник заявив про системну корупцію в клубі та загалом про проблеми українського футболу.

19 вересня ексфутболіст збірної України дав інтерв’ю блогеру Ігорю Бурбасу. Там Кравець назвав причини, з яких вирішив винести на загал свої думки щодо ситуації у клубі.

Також колишній селекціонер Динамо розкрив подробиці скандальної ситуації з захисником Браяном Себальйосом. За його словами дійшло до вимагання грошей.

Інтерв’ю Кравця вже прокоментував президент Динамо Ігор Суркіс.