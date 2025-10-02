Сергій Стаднюк

Київське Динамо номінально вдома прийме Кристал Пелас у матчі першого туру загального етапу Ліги конференцій. Визначилися склади команд на гру.

Головний тренер киян Олександр Шовковський здивував стартовою одинадцяткою. У ній присутні одразу 5 номінальних захисників. При цьому, відсутній яскраво виражений гравець лівого крила атаки.

🔷 Динамо: Нещерет, Тимчик, Біловар, Тіаре, Михавко, Дубінчак, Бражко, Яцик, Шапаренко, Ярмоленко, Герреро.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Піхальонок, Волошин, Буртник, Рубчинський, Огундана, Караваєв, Буяльський, Захарченко, Блещуне.

🦅 Кристал Пелас: Д. Гендерсон, Ґеї, Лакруа, К. Річардс, Соса, Хьюз, Вортон, Муньос, Піно, Матета, Камада.

Запасні: Метьюз, Бенітес, Мітчелл, І. Сарр, Лерма, Нкетіа, Уче, Клайн, Ессе, Канво, Девенні, Карденас.

Матч першого туру загального етапу Ліги конференцій Динамо – Кристал Пелас відбудеться вже сьогодні, 2 жовтня, на Арені Люблін в однойменному польському місті. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Стежити за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Динамо Київ – Кристал Пелас на Xsport.ua.

Раніше головний тренер «біло-синіх» Олександр Шовковський розповів про кадрові проблему у команді перед матчем із третьою командою АПЛ.