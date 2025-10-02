Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від матчу першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Звичайно, ми розуміємо, що минулий сезон був, м’яко кажучи, не найкращим з огляду на наші виступи в єврокубках. Тому цього року, звісно, ми хочемо виправити ситуацію та будемо грати лише на перемогу в кожному поєдинку.

Мій досвід в АПЛ? Досвід допомагає кожній людині в її житті, це стосується не лише спорту. Сподіваюся, мій досвід допоможе мені добре зіграти завтра. Не хочу загадувати наперед, зможу відповісти на це запитання після завершення гри. Тим паче, я не знаю, чи буду грати – це вирішувати головному тренеру. Але можу сказати одне: кожен футболіст повинен думати про свою гру, прагнути показувати свої найсильніші якості, але при цьому також думати про командну гру та робити все заради перемоги твоєї команди.

У нас триває війна. Це дуже складно. Для всіх, не лише для футболістів, а для всіх наших людей. Щодня країна-терорист убиває наших дітей, наших жінок, наших друзів, наших чоловіків... Це дуже складно. І через футбол ми хочемо давати хоч якісь позитивні емоції нашим людям.