Головний тренер Буковини Сергій Шищенко прокоментував поразку своєї команди від Динамо з рахунком 0:3 у півфіналі Кубка України, подякувавши вболівальникам за потужну підтримку та відзначивши характер своїх підопічних.

Хочу подякувати вболівальникам, які нас так класно підтримували сьогодні і завжди підтримують. Сьогодні на стадіоні була фантастична атмосфера, ви бачили, скільки глядачів було на трибунах! Що стосується матчу, то його можна розділити на два різні тайми у нашому виконанні.

У першому таймі Динамо було більше на м’ячі, а ми більше оборонялися. У нас був стовідсотковий момент в середині тайму, потрібно було реалізовувати цю нагоду. Другий тайм був більш агресивний, активний, ми були більше на м’ячі. Мені більше сподобався другий тайм, адже це той футбол, який ми прагнемо бачити. За рахунку 0:2 ми ризикували, йшли вперед, адже нам не було що втрачати.

Хлопці хотіли врятувати ситуацію, відігратися. Але, звісно, в такі моменти супернику легше організувати швидкі контратаки. І Динамо створило ці моменти. Ніякої втрати концентрації не було, нам довелося ризикувати. Я на початку гри сказав хлопцям, що якщо ми навіть програватимемо, і Динамо заб’є нам три м’ячі - забивайте два, заб’є п’ять - забивайте чотири.

Це дуже важливо для вболівальників: не здаватися у грі з такою командою, як Динамо. Це було дуже важливо сьогодні. Буковина сьогодні провела перший матч після виходу до УПЛ, і такий суперник був для нас тестом. У поточному сезоні ми вже протистояли командам з УПЛ – грали і з Карпатами, і з ЛНЗ. Зараз, ось, Динамо. Звісно, коли ти на емоціях після того, як уперше за 32 роки виходиш до УПЛ, це для вболівальників, для міста, для клубу, для гравців дуже чудові та класні емоції, тому ми виходили на цей матч у чудовому настрої та розуміли, з ким ми граємо. Вважаю, що тест Динамо ми пройшли. Звичайно, над дуже багатьма речами треба працювати, і підсилення необхідне.

Гол Пономаренка? Не розумію, чому ми не дотримувалися «фейр-плей». Бусько впав на газон і тримався за голову. Четвертий рефері говорив арбітру в полі, що треба зупинити матч, адже це травма голови, але той чомусь не зупинив. Так, спочатку м’яч був у нас, так буває, що гравці не все бачать навколо себе. Яка різниця, у кого був м’яч, коли травма голови: арбітр у цій ситуації повинен одразу зупиняти гру. Але таким було рішення арбітра. Гравці Динамо теж ухвалили ось таке рішення, хоча, думаю, вони ситуацію бачили вже краще.

Чи треба було заспокоювати гравців у перерві? Вони самі все розуміли, що нам було потрібно, тож заспокоювати їх не треба було. І ви самі бачили, що в другому таймі була зовсім інша гра у нашому виконанні.

Де недопрацювали? Насамперед це переходи від атаки до оборони. Пропускали дуже небезпечні контратаки. Але ми працюємо над цим аспектом. Саме у цьому компоненті нам треба додавати.

Ну так, поразка, причому перша в сезоні. Але це все ж таки це поразка від київського «Динамо». Найголовніше завдання ми виконали – оформили вихід до УПЛ. Так, хлопці зараз засмучені, але вони досі на емоціях від того, що подарували місту велике свято. Жоден український клуб в історії не проходив такого довгого шляху до УПЛ, як Буковина, адже це цілих 32 роки! Хлопці створили історію. Тепер будемо робити все для того, щоб «Буковина» стала чемпіоном Першої ліги.