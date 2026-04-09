Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне для прес-служби UEFA прокоментував перемогу над Барселоною (2:0) у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

«Не думаю, що мій «Атлетіко» колись перемагав на «Камп Ноу». Це дуже складно. Вони, мабуть, найкраща команда в Європі разом із «ПСЖ» та «Баварією». Завдяки злагодженій командній роботі ми змогли скористатися ключовими моментами в матчі.

Другий гол додав нам впевненості, і шкода, що ми не змогли збільшити перевагу ще більше. Я міг би розповісти вам тисячу історій про матчі, де ми завдавали 30 ударів і не забивали. Футбол прекрасний тим, що реалізація моментів є ключовим фактором. Сьогодні ми були надзвичайно холоднокровними. В інші вечори нам це не вдавалося.

Ми знали, що створює «Барса» своєю високою лінією захисту. Ми добре працювали над цим. Ми завдавали їм шкоди майже в кожному матчі подібними ситуаціями – голами та моментами, які ми створювали. Було важко, тому що вони дуже добре пресингують, вони позбавляють вас часу.

З останніх 23 матчів [на «Камп Ноу»] вони виграли 22 і забивали в кожному. Щоразу, коли ти приїздиш сюди, це складно. Ми були сміливими, щоб скористатися цією ситуацією. Це добре взаєморозуміння між Хуліаном [Альваресом] та Джуліано [Сімеоне].

Потім Сорлот, який завжди готовий до всього, що трапляється на його шляху. Абсолютно холоднокровна реалізація. Хороший результат, але з суперником, який напевно змусить нас страждати у вівторок».