Мадридський Атлетіко здобув переконливу перемогу над Барселоною у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії — 4:0.

Головний тренер мадридців Дієго Сімеоне поділився враженнями від гри.

Ми відчули неймовірну енергію на стадіоні. Життя — це енергія. Ми змогли осідлати цю хвилю. Гра була дуже хорошою, чотири нападники чудово читали простір. В інші дні ми говоримо, що нам бракує рішучості, але цей день запам’ятається тим, як ми грали. Вони продемонстрували це найкращим чином.

Сьогодні у нас був дуже хороший вечір. Ми знаємо, з яким суперником зіткнулися. Нам доведеться підійти до другого матчу з такою ж рішучістю, коли настане час реваншу, — наводить слова Сімеоне Marca.