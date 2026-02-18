Сімеоне: «Матч з Брюгге буде непростим, але ми маємо перемогти»
Наставник Атлетико оцінив майбутнього суперника
близько 16 годин тому
Дієго Сімеоне / фото - Getty
У першому стиковому матчі плей-оф Ліги чемпіонів мадридський Атлетико на виїзді зіграє з бельгійським Брюгге. Своїми очікуваннями поділився головний тренер іспанського клубу Дієго Сімеоне. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Атлетико зустрінеться з хорошим суперником, який достойно грав з Барселоною, Марселем і Монако. Це молода команда, але вже з досвідом. У них дуже швидка атака. Це буде непростий поєдинок, але нам потрібно перемогти. Наша задача — вихід до наступного етапу турніру, — зазначив Сімеоне.
Матч Брюгге — Атлетико відбудеться сьогодні, 18 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
