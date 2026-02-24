Сімеоне: «Маємо віддячити вболівальникам працею, футболом і хорошою грою»
Наставник Атлетіко розраховує на підтримку трибун у вирішальній грі проти Брюгге
близько 2 годин тому
Дієго Сімеоне / фото - Getty
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне взяв участь у пресконференції напередодні матчу-відповіді стикового раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге.
Поєдинок відбудеться 24 лютого та розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Нам потрібно, щоб уболівальники були поруч із командою; ця енергія підживлює нас. І ми маємо віддячити їм працею, футболом і хорошою грою. Ніколи не знаєш наперед, що станеться. Потрібно вміти адаптуватися по ходу матчу, — зазначив Сімеоне.
Перший матч між командами завершився результативною нічиєю 3:3. За підсумками загального етапу турніру Атлетіко посів 14-те місце, а Брюгге — 19-те.
Поділитись