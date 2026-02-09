Аргентинський форвард Джованні Сімеоне минулого літа перейшов із Наполі до Торіно на правах оренди за 1 млн євро. 30-річний нападник провів за «биків» 21 матч, провівши на полі 1238 хвилин, забив п'ять м'ячів та зробив одну результативну передачу.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, після участі Сімеоне у недавньому поєдинку проти Фіорентини (2:2) було активовано опцію викупу його контракту. В результаті Торіно виплатить додаткові 7 млн. євро і підпише з аргентинцем угоду до 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Раніше Джованні Сімеоне провів за Наполі 103 матчі, забив 14 голів і віддав чотири результативні передачі.

